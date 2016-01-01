مولر يدلى بشهادته أمام لجنتين بمجلس النواب الأمريكى فى 24 يوليو

يدلي المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشهادته أمام لجنتين بمجلس النواب الأمريكي في 24 يوليو، وذلك بعد أكثر من أسبوع من الموعد الذي كان مقررا أصلا للإدلاء بشهادته وذلك حسبما قال رئيسا اللجنتين.



وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات إن مولر، الذي حقق في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وافق على الظهور "لفترة طويلة".



وكان من المقرر أن يدلي مولر بأقواله خلال جلسة علنية تستمر ساعتين أمام كل من اللجنتين.



يذكر أن تقرير مولر قد عرض أن الحكومة الروسية قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، حيث ساندت ودعم ترامب في الوصول للسلطة وهو الامر الذي رفضه بوتين وترامب.