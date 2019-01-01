الليلة.. عرض الفيلم المغربى "طفح الكيل" بمركز الحرية

تستقبل قاعة السينما التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة مساء اليوم السبت٬ الفيلم المغربي "طفح الكيل" للمخرج محسن البصري٬ وذلك ضمن عروض نادى السينما الأفريقية.



الفيلم من بطولة كل من: رشيد مصطفى٬ فاطمة الزهراء بناصر٬ سعيد باي٬ يوسف العلوي٬ وغالية بن الزاوية.



تبدأ أحداث الفيلم بكل أبطاله في مكان واحد انتقل من سفح قنطرة حاول فيها شاب الإنتحار برمي نفسه من فوقها قبل أن يسقط فوق شاحنة محملة بالأغنام فينجو بأعجوبة من الموت، في المستشفى الذي نقل إليه، الطفل أيوب المصاب بصداع شديد في الرأس، فيضطر والداه إلى نقله من البادية إلى المستشفى نفسه لإجراء فحوصات كشفت عن حاجته إلى عملية جراحية مستعجلة، كما سينتقل إلى المستشفى عم الطفل رفقة صديقته الحامل، حيث عقدا صفقة مع زوجين لبيع المولود لهما.