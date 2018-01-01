الأحد.. تسليم 145 قطعة أرض سكنية بالحى السادس بـ6 أكتوبر

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه سيتم تسليم 145 قطعة أرض بدءًا من يوم الأحد 14 يوليو بمنطقة التوسعات الشرقية بالحي السادس بمسلسل رقم "1" المخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 24 أكتوبر و22 فبراير 2018، و22 سبتمبر 2018.



وأضاف "الشربيني" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه سيتم تسليم القطعة من رقم 81A حتى رقم 100A يوم الأحد الموافق 14 يوليو الجاري، وسيتم تسليم قطع أرض يوم الاثنين الموافق 15 يوليو الجاري بدءًا من رقم 101 A حتى رقم 104 A، وتسليم القطعة رقم 107 A، حتي 112 A، وتسليم رقم القطع 130 A و132 A.



وأوضح "رئيس الجهاز " أنه سيتم تسليم القطعة 139 A حتى رقم 145 A، والقطعة رقم B4،B6، B9 يوم الاثنين 15 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تحديد يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري لمن تخلف عن الاستلام.