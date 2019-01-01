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عالم

اكتشاف موقع أثرى فى أب باليمن

السبت 13/يوليه/2019 - 02:20 ص
اكتشاف موقع أثرى
اكتشاف موقع أثرى فى أب باليمن
وكالات
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قال فؤاد القشم، مدير عام الآثار والمتاحف بمحافظة إب فى اليمن، إن أعمال المسح الأولي لموقع جبل نجد الحديدي في مديرية ذي السفال أظهرت لقطع أثرية مختلفة ذات أشكال وزخارف متنوعة، فضلًا عن بعض القطع الصغيرة من العقيق الملون والأحجار والحفر القديمة.

وأكد "القشم"، في تصريح لـ"26 سبتمبر نت"، عزم هيئة الأثار للقيام بمشروع تنقيب ودراسة علمية للموقع بعد أن تم إنجاز خطة عمل لهذا المشروع، بحيث يشمل على إجراء حفريات وأعمال تنقيب ودراسة للموقع ومخلفاته ومحتوياته بهدف الوصول إلى معلومات أثرية وتاريخية متوقع أن تشكل إضافة هامة للتاريخ اليمني وللفترة الزمنية التي يعود لها هذا الموقع.

وأشار "القشم" إلى أنه تم النزول الميداني إلى موقع نجد الحديدي مرتين، حيث كانت الزيارة الأولى الاستطلاعية برفقة وكيلا المحافظة علي بن علي النوعة وحارث المليكي مع أحد الأثاريين الذي تم تكليفه باستطلاع الموقع.

وأوضح "القشم"، أن هناك تعاون واهتمام كبير من قبل وكيل محافظة إب، علي بن علي النوعة الذي قدم التسهيلات لإتمام الأعمال الاستطلاعية والمسح الأثري للموقع وإلتزامه كسلطة محلية بحماية الموقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأيضًا وكيل المحافظة لقطاع السياحة والتراث حارث المليكي الذي يحرص على إنجاز الأعمال الأثرية في الموقع.
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