ندوة جديدة لملتقى مصطلحات السرد الحديث بأتيليه الإسكندرية

تعقد بأتيليه الإسكندرية في تمام السادسة والنصف مساء اليوم السبت٬ ندوة جديدة لملتقى مصطلحات السرد الحديث٬ تحت عنوان "العلامات السيموطيقا والدلالات"، والتي يقدمها الناقدان: "أحمد إبراهيم أحمد، والدكتور أحمد فرح"٬ ويدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني.



وبحسب الباحث مصطفي عطية جمعة، يشكل المنهج السيميوطيقا مدخلًا مختلفًا لقراءة النص الإبداعي؛ لأنه يعتمد على مفهوم مفاده أن البناء اللغوي نظام من علامات يرتبط بالمستخدم ذاته، فليس للعلامات معنى أصلي ملازم لها أو كامن في داخلها، فالعلامات تصبح علامات فقط عندما يقوم مستخدموها بإكسابها معناها، من خلال إحالتها إلى شيفرة معينة معروفة.



و وفقًا لهذا المفهوم، تصبح اللغة نظامًا إشاريًا إعلاماتيًا، يتوافر متى اتفق عليه متكلموا اللغة ومبدعوها، الذين تواضعوا على ألفاظ بعينها بوصفها علامات بينهم، تتنوع دلالة مفرداتها من خلال الاستخدام اللغوي الدلالي للكلمات، وهذا يفسر لنا وجود معان عديدة للفظة الواحدة في اللغة، وتختلف المعاني نفسها من عصر إلى عصر، حسب الاستخدام اللغوي أيضًا، وبذلك يكون الاستخدام هو المحك الأساسي للعلامة على مستوى فهم معناها ودلالتها ومدى رسوخها واستمرارها أو تغيرها وتبدلها.