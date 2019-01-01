الصين تشدد على تطوير الصناعات الريفية

دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا إلى بذل المزيد من الجهود في تطوير الصناعات الريفية، لتعزيز النهوض الشامل بالمناطق الريفية، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع وطني بشأن النهوض بالصناعة الريفية في يانجتشو بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين.



وحث على تقديم المزيد من الدعم للصناعات الثانوية والثالثة عبر الاعتماد على موارد ريفية، وترك القيمة المضافة لسلسلة الصناعة الزراعية، وفرص العمل للمزارعين.



كما يتعين الإصرار على منهج التسويق وتعزيز البحث بشأن المنتجات الاستهلاكية النهائية، مثل الطعام، لتسهيل عملية التحول الزراعي والتحديث الزراعي.



كما ينبغي بذل المزيد من الجهود لتطوير الصناعات الرئيسية المختلفة القائمة على الظروف المحلية المختلفة في المناطق الريفية، ويتعين تشجيع المزارعين للعب دور رائد في التنمية الصناعية الريفية، وفقًا لما قال.