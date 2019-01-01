الأربعاء.. الشاعر عز الدين خلاف ضيفًا على اتحاد الكتاب

تستضيف شعبة شعر الفصحي٬ برئاسة الشاعر عاطف الجندي٬ التابعة لاتحاد الكتاب٬ الشاعر عز الدين خلاف٬ في أمسية شعرية للاحتفاء به وبأعماله٬ بحضور مقرر الشعبة الشاعر ثروت سليم٬ وعضوا الشعبة الشاعران أحمد إبراهيم، وعصام بدر، وذلك بمقر الاتحاد الكائن بالزمالك٬ في السادسة من مساء الأربعاء 17 يوليو الجاري.



يشار إلي أنه قد صدرت مؤخرًا عن دار الجندي للنشر والتوزيع٬ الأعمال الشعرية الكاملة لــ "خلَّاف"، والتي تناول فيها قصائد وطنية وعاطفية ودينية٬ وهناك الهمسات الشعرية، وهي إضافة حقيقية للشعر العربي بما فيها من قصائد رائعة وملاحم شعرية بين العمودي والتفعيلي، وهناك الجزء الثاني والذي سيصدر قريبًا عن الدار وهو للأعمال المكتوبة بالعامية المصرية.

