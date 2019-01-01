كوريا الجنوبية تقوم بدوريات مراقبة فى المياه قبالة إيران

كشف مسؤولون من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن حكومة كوريا الجنوبية تجري مناقشات مع الولايات المتحدة حول خطط للانضمام إلى تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة البحرية في الخليج العربي في مواجهة التهديدات الإيرانية المزعومة.



جاءت هذه الخطوة بعد أن صرح الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع عدة دول لإرسال سفن لحماية المياه المحيطة بإيران واليمن.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كيم إن تشول في مؤتمر صحفي "إن حكومة (كوريا الجنوبية) تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط"، وأضاف "موقفنا هو أنه لا ينبغي تعريض حرية الملاحة والتجارة للخطر"، وقال المتحدث إن وزارته لم تتلق بعد أي طلب رسمي بشأن مسألة التحالف.



يأتي هذا فيما تسعى واشنطن إلى تجنيد حلفائها من أجل تحالف متعدد الجنسيات للعمل في المياه قبالة إيران واليمن لتأمين الشحن التجاري ومنع الهجمات التي قد تضر بإمدادات النفط في العالم.