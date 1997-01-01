القس أرنست نادى راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالشرابية

احتفلت الكنيسة الإنجيلية بالشرابية بتنصيب القس أرنست نادى حبيب راعيًا لها خلفًا للقس أيمن سامى، حضر الحفل الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، القس أمير ثروت رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، القس ثروت سمير رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس سامح لطفي رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازى بمجمع القاهرة، والقس يوسف سمير رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت ولفيف من القساوسة وشيوخ الكنيسة.



حضر أيضًا الشيخ عماد حمدى شيخ جامع الالايلى بالشرابية والذى قدم هدية للقس أيمن سامى الراعي السابق للكنيسة تقديرا للدور الذى قام به القس في تأسيس جروب المحبة، حضر أيضا الأب يوسف موفدًا من الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد والأب مرقس راعي كنيسة القديسة تريزا بالشرابية، كما حضر الاحتفال رئيس حى الشرابية ومأمور قسم الشرابية.



بدأ الحفل بموكب الدخول ثم كلمات التهنئة ومراسم التنصيب.



يذكر أن القس أرنست نادي يحمل بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام 1997 ودبلومة التراث العربي المسيحى 2017، وله خبرات في العمل الكنسي العام المنسق الوطنى المصرى لخدمة طفل الميلاد 2011-2019، رئيس اللجنة العامة لمدارس الأحد مجلس التربية المسيحية 2012 – 2016، رئيس مجلس التربية المسيحية – سنودس النيل الإنجيلى 2012 – 2018، كان راعي للكنيسة الإنجيلية بدلجا ثم راعيا للكنيسة الإنجيلية بابشادات ملوى المنيا – ثم راعيا للكنيسة الإنجيلية بالقناطر.



وكرمت الكنيسة أيضًا القس أيمن سامى تقديرا منها ومن شعبها بالجهد الذي قام به خلال مدة رعايته للكنيسة من 2009 الى 2018 ثم تم تنصيبه راعيا للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية في فبراير 2019.