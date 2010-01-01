أمم إفريقيا 2019: 10 طائرات جزائرية لنقل المشجعين إلى مصر

أعلنت السلطات الجزائرية تخصيص 10 طائرات لنقل المشجعين إلى مصر؛ لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية ضد نيجيريا الأحد المقبل.



ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري، في نشرته المسائية، قرار رئيس الوزراء نور الدين بدوي تخصيص هذه الطائرات لنقل المشجعين السبت في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، وهران (غرب)، قسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).



وأتى الإعلان بعدما تظاهر الجزائريون مجددا بأعداد كبيرة الجمعة للأسبوع الحادي والعشرين ضد النظام، وذلك بعد ليلة من الاحتفالات العارمة بتأهل المنتخب الى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2010.



وبلغ المنتخب الجزائري الباحث عن لقبه الثاني في البطولة القارية والأول منذ تتويجه على أرضه عام 1990، الدور نصف النهائي بفوزه الخميس على ساحل العاج بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1.



ويقدم محاربو الصحراء في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، أداء هو الأفضل بين المنتخبات المشاركة، ما جعلهم بقيادة المدرب جمال بلماضي، أبرز مرشح لنيل لقب النسخة الثانية والثلاثين.