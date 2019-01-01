بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج وسط التوترات مع إيران

ذكرت قناة "سكاي نيوز"، في تقرير لها، أن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج وسط تزايد حدة التوترات مع إيران.



وأوضح التقرير أن المدمرة البريطانية الملكية دونكن من فئة 45 ستبحر إلى الخليج في الأيام القادمة وتعمل إلى جانب الفرقاطة البحرية الملكية مونتروز والسفن الأمريكية هناك، على الرغم من أنها لن تكون جزءِا من تحالف بحري دولي اقترحته الولايات المتحدة.



وذكرت شرطة جبل طارق، وهي أرض بريطانية خارجية، أنها اعتقلت أمس الخميس قبطان ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" ورئيس الضباط بها، والتي كانت تنقل نفطًا خامًا إيرانيًا إلى سوريا، وفقًا لتقارير إعلامية.



واحتجزت مشاة البحرية البريطانية وشرطة جبل طارق ناقلة النفط في 4 يوليو بمضيق جبل طارق جنوبي شبه جزيرة إيبيريا على خلفية انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.



وقال المتحدث باسم شرطة جبل طارق: "إن الرجلين المحتجزين يجري التحقيق معهما، ولكن لم توجه لهما تهم حتى الآن، وتمت مصادرة الوثائق والأجهزة الإلكترونية من الناقلة أيضًا".