تصعيدًا للحرب.. أمريكا تتربص بقاعدة إيران شرق سوريا

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن إيران أقامت قاعدة عسكرية شرق سوريا بين مناطق انتشار القوات الأمريكية وحلفائها شرق الفرات وقاعدة التنف، مشيرة إلى أن أمريكا "تراقب ذلك بشكل دائم".



يأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن قيام إيران بإنشاء مقرها في البوكمال لشن الهجمات على القوات الأمريكية المنتشرة في شرق سوريا، فضلًا عن أهداف أخرى داخل إسرائيل، كجزء من الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية.



ونشرت إيران في البوكمال عناصر من ميلشيات "حزب الله" اللبناني، و"حزب الله" العراقي، و"النجباء"، و"الفاطميون" الأفغان، و"الزينبيون" الباكستانيين.



كان ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، تسريع تشكيل اللجنة الدستورية السورية.



وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الأسد بحث مع الوفد الروسي "الجهود المتواصلة لإحراز تقدم على المسار السياسي، وخصوصًا فيما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها.