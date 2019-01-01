تحويل مسار طائرة كندية إلى هاواي بعد إصابة 37 من ركابها

أعلنت شركة الطيران الكندية (أير كندا) أنّه "تمّ تحويل مسار إحدى رحلاتها إلى ​هاواي​، بعد مطبّ هوائي شديد نتجت عنه إصابة عدد من الركاب بإصابات طفيفة".



وأوضحت أنّ "الطائرة وهي من طراز "بوينغ 777"، كانت تقلّ 269 راكبًا وطاقمًا من 15 فردًا، في الرحلة "أيه-سي33" من فانكوفر إلى ​سيدني​ ب​أستراليا​، عندما واجهت مطبًّا هوائيًّا شديدًا مفاجئًا وغير متوقّع، بعد قرابة ساعتين من عبورها أجواء هاواي".



ولفتت المتحدثة باسم الشركة إيزابيل آرثر، إلى أنّ "37 راكبًا نُقلوا إلى المستشفيات المحلية وخرجوا بعد توقيع الكشف الطبي عليهم".