حزب الله يؤكد: إيران قادرة على قصف إسرائيل "بشراسة" إذا اندلعت الحرب

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في مقابلة تلفزيونية الجمعة أن داعمته طهران قادرة على قصف إسرائيل "بشراسة" في حال اندلاع حرب أميركية ضد إيران، على وقع التوتر المتصاعد بين البلدين.



وقال نصرالله في مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزبه في ذكرى اندلاع حرب 2006 "إيران قادرة على قصف اسرائيل بشراسة وقوة".

وسأل "من قال إنه سيتم تحييد اسرائيل إذا حصلت حرب على إيران؟"، مؤكدًا أنّ "أول من سيقصف إسرائيل هي إيران.. وعندما يفهم الأميركي أن هذه الحرب يمكن أن تطيح وتزيل إسرائيل فسيعيد النظر".



وشدّد على أن "إيران لن تبدأ حربًا وأستبعد أن تقدم أميركا على حرب على إيران"، مرجحًا أن "يعمل الطرفان بقوة على عدم التدحرج الى حرب".



وتشهد العلاقة بين واشنطن وطهران توترًا متصاعدًا منذ اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين إيران والدول الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مشدّدة على طهران.