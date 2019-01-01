السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الكونجرس يقر مشروع قانون الإنفاق العسكري رغم تهديد ترامب

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:59 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع للإنفاق الدفاعي، تبلغ ميزانيته 733 مليار دولار.

ويعتبر إقرار المشروع حسب وكالة "رويترز" بمثابة التحدى لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) من خلال إضافة بنود تعارض تمويل الجدار الذي يخطط لبنائه على الحدود مع المكسيك.

وأقر المجلس نسخته من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020 بموافقة 220 صوتا ورفض 197 صوتا. ولم يصوت أي جمهوري لصالح مشروع القانون كما عارضه بعض الديمقراطيين الليبراليين مع سعيهم لتقليص الإنفاق الدفاعي.

وتهيء معارضة الجمهوريين لمشروع القانون الأجواء لمعركة سياسية بشأن بنوده التفصيلية هذا العام بما قد يهدد سجل الكونجرس في التصديق على موازنة الدفاع سنويا لما يقرب من ستة عقود.

وتضم النسخة التي أقرها مجلس النواب الذي يحظى الديمقراطيون فيه بأغلبية العديد من البنود التي أغضبت ترامب بما يشمل تقليص مخصصات الجيش بنحو 17 مليار دولار عما كان يريده ورفض تمويل طلبه للوفاء بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

منذ حوالي 3 ساعات

الباز يرد على كرم جبر: "لو هيكل طلع من قبره الأهرام مش هتوزع نسخة زيادة"

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. هاني شاكر يتوسط لحل أزمة كهربا

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

ستوديو

الأعمال الدرامية المطولة تسيطر على موسم الشتاء.. "قيد عائلي وبحر" بالمقدمة

أبرزهم ياسمين رئيس.. 3 فنانات أغضبتهم لقطات المصورين (صور)

أنغام تتجاهل عودة زوجها أحمد إبراهيم لزوجته الأولى بصورة من حفل «حماقي» بالسعودية

حتحوت: الأهلي رفض عروض أوروبية لبيع "الشناوي" ومفاوضات لتعديل عقده

ads

رياضة

"تيسيما" حكمًا لمواجهة تونس والسنغال فى كان 2019

الزواهرة: استبعادي من منتخب الأردن ليس لأسباب فنية

الحزم السعودي يوقع مخالصة مالية مع لاعبه سالم الحمدان

فرجاني ساسي: نتفهم غضب الجماهير التونسية

الرئيس نيوز

مطلوبون في مصر.. التفاصيل الكاملة لسقوط خلية الإخوان بالكويت

نشرة «الرئيس نيوز»| تحريك الحد الأقصى للأجور.. وشرط السيسي لإنشاء وزارة السعادة

الأمين العام لحزب الله: خفضنا عدد قواتنا في سوريا

غدا.. 50 طبيبا يغادرون إلى لندن للتدريب على نظام التأمين الصحى الجديد

منوعات

رحّالة بحريني يصل إلى روسيا على متن دراجة نارية بعد قطع 15 ألف كلم

بلجيكي يجلس على مرحاض 5 أيام أملاً في تسجيل رقم قياسي

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة تحصل على أموال ضخمة من المستثمرين

اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

كشكول

ساعات قليلة ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة

"الحرية" و"بولاق أساسي".. ثالث جولات التداوي لتعليم الوادي الجديد

ننشر أسماء الطلاب اللائقين بنين بتربية رياضية بني سويف

التعليم: إعلان نتيجة تظلم61 ألف طالب بالأول الثانوي.. غدا

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
المزيد
ads

الثقافة

معرض "إبداعات امرأة عربية" غدًا بقاعة لمسات للفنون

بعد نجاح موسمها الأول.. "بحر الهوى" على مسرح جمصة منتصف يوليو

إبراهيم عبدالمجيد ينعي شهدي نجيب سرور

"الناشرين المصريين" يعقد ورشة حول التسويق الإلكتروني

صفحتنا ع الفيس بوك