الحزم السعودي يوقع مخالصة مالية مع لاعبه سالم الحمدان

أعلن نادي الحزم السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توقيعه على مخالصة مالية مع لاعب الفريق سالم الحمدان.



وذكر الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "وقعت ادارة النادي مخالصة نهائية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم سالم الحمدان، مقدمة له الشكر على الجهد الذي بذله طوال السنوات الماضية".



وكان الحزم أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، ليلعب مباراة فاصلة من أجل تفادي الهبوط أمام الخليج، حيث فاز ذهابًا 1 صفر، وخسر إيابا 12، ليحسم موقفه من خلال ركلات الترجيح التي منحته البقاء في دوري المحترفين السعودي بعد الفوز بها 3 2.