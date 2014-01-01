سوسيداد ينتظر نصيبه من صفقة جريزمان

اشترط ريال سوسيداد على أتلتيكو مدريد الحصول على 20% في حالة بيع أنطوان جريزمان، عندما تقدم الأتليتي بعرض لشرائه عام 2014.



وأعلن برشلونة، الجمعة، انضمام جريزمان إلى صفوفه، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والتي تبلغ 120 مليون يورو.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد بات مطالبًا بدفع 24 مليون يورو لريال سوسيداد، وهي القيمة المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما.



ومن المتوقع أن تغطي هذه الأموال قيمة صفقات ريال سوسيداد، حتى الآن في نافذة الانتقالات الصيفية.



وأنفق ريال سوسيداد 21.5 مليون يورو حتى الآن لضم 4 لاعبين جدد، وهم، كريستيان بورتو (10 ملايين يورو) وألكساندر إيساك (6.5 مليون يورو) وموديبو ساجنان (5 ملايين يورو)، بالإضافة إلى دفع ريال مدريد مليوني يورو لاستعارة مارتن أوديجارد من ريال مدريد.



كما أبرم سوسيداد صفقة مجانية، بانضمام أليكس ريميرو، قادمًا من أتلتيك بلباو، بعد نهاية عقده.



وبهذا استفاد سوسيداد من الشرط الذي اتفق عليه مع أتلتيكو مدريد، عندما باع جريزمان مقابل 30 مليون يورو.