الفيحاء السعودي يوقع عقدا احترافيا مع الرشيدي

أعلن نادي الفيحاء السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة، توقيع عقد احترافي مع لاعب فريق الشباب مخير صالح الرشيدي لمدة ثلاث سنوات مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.



وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن مراسم التوقيع تمت بمقر النادي بحضور الدكتور ماهر أبا حسين نائب رئيس مجلس الإدارة.



وكان الرشيدي انتقل لصفوف الفيحاء مطلع عام 2017 قادما من نادي الصواري، ولعب مع فريق الشباب فور انضمامه.