حبس 3 متهمين تشاجروا بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، نشبت بينهما مشاجرة أسفرت عن مقتل عامل بسبب خلافات الجيرة.



البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا بنشوب مشاجرة أسفرت عن سقط قتيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، وقوع مشاجرة بين عائلتين بالاسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين، وتم القبض على طرفى المشاجرة، واحالتاهم لنيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد لمباشرة التحقيق معهم.



