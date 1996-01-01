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رياضة

لقاء موناكو: غاتلين يروض لايليس

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:32 م
جريدة الدستور
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روَّض العداء الأميركي المخضرم جاستن غاتلين (37 عاما) مواطنه الواعد نواه لايليس (21 عاما) عندما تفوق عليه في سباق 100 م في لقاء موناكو الدولي، المرحلة التاسعة من الدوري الماسي لألعاب القوى، الجمعة في الإمارة الفرنسية.

وقطع غاتلين غاتلين، بطل أولمبياد 2004 في أثينا وبطل العالم في النسخة الأخيرة في لندن، مسافة السباق بزمن 9،91 ثوان بفارق جزء في المئة من الثانية أمام لايليس الذي حقق الأسبوع الماضي في لقاء لوزان رابع أفضل توقيت في التاريخ في سباق 200 م عندما سجل 19،50 ثانية خلف أساطير السباق الجامايكي أوساين بولت (19،19 ث) ومواطنه يوهان بلايك (19،26 ث) والأميركي مايكل جونسون (19،32 ث).

وحل الأميركي الآخر مايكل رودجرز ثالثا بزمن 10،01 ثوان.

وقال غاتلين "حاولت فقط البقاء مُرَكِّزا لأنني كنت أعرف أن نواه سيعود بقوة"، مضيفا "من الجيد الفوز على مثل هؤلاء العدائين. هذا الموسم رائع جدا، لا أستطيع أن أصدق أنني أواصل الفوز بعد أكثر من 20 عاما (من المستوى العالي)".

وكان غاتلين حسم المركز الأول في لقاء لوازن بزمن 9،92 ثوان، مؤكدا تألقه في الآونة الأخيرة بعدما كان سجل 9،87 ثوان قبلها بخمسة أيام في لقاء ستانفورد الأميركي خلف مواطنه كريستيان كولمان (9،81 ث).

وأكد غاتلين استعداده للتجارب الأميركية المقررة بين 25 و28 الحالي لاختيار المشاركين في مونديال الدوحة في الفترة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين.

وأحرز المغربي سفيان البقالي، وصيف بطل العالم، المركز الأول في سباق 3 الاف م موانع بقطعه المسافة بزمن 8:04.82 دقائق أمام الكيني بنجامان كيجن (8:05.12 د) والإثيوبي جيتنيت ويلي (8:05.51 د).

وحل القطري عبد الرحمن سامبا ثانيا في سباق 400 م مسجلا 45 ثانية خلف الباهاماسي ستيفن غاردينر (44،51 ث)، وأمام الأميركي ناثان ستروذر (45،54 ث).

وأحرز البوتسواني نايجل أموس المركز الأول في سباق 800 م محققا أفضل توقيت هذا العام بزمن 1:41.89 دقيقة.
وحطم أموس رقمه القياسي الشخصي 1:41.73 دقيقة وكان سجله عام 2012.

وهو الرقم الـ15 الأفضل في التاريخ ووحدهم أربعة عدائين الكيني ديفيد روديشا والدنماركي ويلسون كيبكيتير والبريطاني سيباستيان كو والبرازيلي جواكيم كروز حققوا افضل الأرقام في التاريخ.

وواصل البولندي بيوتر ليسيك سيطرته على منافسات القفز بالزانة باحرازه المركز الاول بعد تخطيه حاجز الستة أمتار (6،02 م) محققا افضل رقم هذا العام ومحطما رقمه القياسي الشخصي الذي كن حققه الاسبوع الماضي في لوزان (6،01 م).
وتخطى ليسيك جميع الحواجز في المحاولة الاولى قبل ان يفشل في تخطي حاجز 6،06 م.

وجاء السويدي ارماند دوبلانتيس ثانيا (5،92 م) والبرازيلي ثياغو براز ثالثا (5،92 م بفارق المحاولات).

وحققت الهولندية سيفان حسن رقما قياسيا عالميا في سباق المايل بقطعها المسافة بزمن 4:12.33 دقائق.

وكان الرقم القياسي لهذه المسافة التي نادرا ما تقام في اللقاءات الدولية بسبب غيابها عن البطولات الدولية الكبرى، بحوزة الروسية سفتلانا ماستركوفا وهو 4:12.56 دقائق وسجلته في آبأغسطس 1996 في زيوريخ.

وتفوقت حسن، بطلة العالم في سباق 1500 م داخل قاعة عام 2016، على البريطانية لاورا ويتمان (4:17.60 د) والكندية غابرييلا ستافورد (4:17.87 د)، فيما جاءت المغربية رباب العرافي خامسة بزمن 4:18.42 دقائق.

وسجلت الأميركية سيدني ماكلوغلين افضل توقيت هذا الموسم في سباق 400 م حواجز بقطعها المسافة بزمن 53،32 ثانية أمام مواطنتها آشلي سبينسر (54،46 ث) والتشيكية سوزانا هيينوفا (54،55 ث).

وتبدو الواعدة ماكلوغلين (19 عاما) بين المرشحات في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة مع مواطنتها دليلة محمد التي كانت تملك افضل توقيت هذا العام بزمن 53،61 ثانية.
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