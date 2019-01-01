دراسة: التكييف فى العمل خطر على صحتك

يستخدم الكثيرون مكيفات الهواء صيفا في المكاتب ويعتبرونها المنقذ الوحيد من ارتفاع درجة حرارة الهواء، لأنها تبرد الجو ويشعر العاملون بتحسن مزاجهم.



ولكن يجب أن يعلم الجميع أن مكيف الهواء يمكن أن يكون السبب في سوء الحالة الصحية والإصابة بأمراض البرد وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع " ميديك فوروم".



فمع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الناس إلى الأماكن الباردة، ولكن لا يدرك الجميع ماذا سيحصل من المكوث في غرفة باردة، حتى أن البعض يخفضون درجة الحرارة التي يعطيها المكيف ليشعروا بالبرد أكثر، وهذا خطأ فظيع لأنه يهدد بمشكلات صحية معقدة.



فقد أكد الخبراء، أنه يمكن أن يصاب الشخص الجالس في غرفة مبردة بتيار هوائي من المكيف بأمراض لم يدرس الخبراء تطورها جيدا حتى الآن.



وأوضح الخبراء، الطريقة المثلي لتشغيل المكيفات في المكاتب والغرف المغلقة، فيجب ألا يتدفق تيار الهواء البارد من المكيف مباشرة على الشخص، ثانيا: يجب ألا تقل درجة حرارة الغرفة عن 18 درجة مئوية، ويفضل أن تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.