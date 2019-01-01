الأمم المتحدة تدين الهجوم على فندق في مدينة كيسمايو بالصومال

أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان "بشدة" الهجوم على فندق فاخر في مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب الصومال اليوم الجمعة.



وأعرب سوان عن"تضامن الأمم المتحدة مع شعب كيسمايو"، بحسب تغريدة لبعثة المنظمة الدولية بالصومال.



وكان ضابط كبير بالشرطة الصومالية، قد أعلن أن 12 شخصًا على الأقل قتلوا في هجوم إرهابي استهدف فندقا بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية اليوم الجمعة.



وأضاف الضابط أن المهاجمين المسلحين اقتحموا الفندق بعد هجوم انتحاري على المبنى.

وقال سياسي نجا من الهجوم إن أحد القتلى ناشط صومالي بارز.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم.



وذكر راديو"شبيلى" الصومالى أن عددا من القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وشيوخ القبائل والمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية كانوا بالفندق وقت الهجوم.



وأشار الراديو إلى أن الهجوم يأتي في الوقت الذى يستعد فيه إقليم جوبالاند لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية الشهر المقبل.