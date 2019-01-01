3 أشياء في منزلك قد تصيبك بالسرطان

كشف عدد من الخبراء عن نتائج دراسة جديدة، تؤكد أن هناك بعض الأشياء في المنزل كفيلة لإصابتك بالسرطان.



«أواني الطبخ»

وفقًا لما ذكره موقع "black doctor"، فقد أكد الباحثون، أن الأواني والمقالي وأدوات الطهي الأخرى المصنوعة من طلاء غير لاصق، من أكثر الأدوات التي يمكن أن تسبب الإصابة بمرض السرطان.



وأشار الباحثون، إلى أن إعداد الوجبات بالأواني التي خدشت وتعرضت لدرجة حرارة تزيد عن 300 درجة مئوية، من الأمور التي تسبب الإصابة بالسرطان.



وأكد الباحثون، أن الأواني الزجاجية والحديد الزهر والنحاس والسيراميك والخزف جميعها آمنة على صحة الإنسان.



ـ «حقيبة المكياج»

ومن الأشياء الموجودة بالمنزل، ويمكن أن تساعد في انتشار مرض السرطان في منزلك، "حقيبة المكياج" حيث تحتوي على مواد كيميائية معروفة كمسرطنات.



وينصح فيليب لاندريجان، عميد الصحة العالمية في كلية ماونت سيناي للطب، بتجنب المواد الكيميائية السامة الموجودة في معظم مستحضرات التجميل كطلاء الأظافر، وبعض أنواع البودرة، بالإضافة الي أحمر الشفاه، الذي قد يحتوي على مادة الرصاص السامة.



ـ «البلاستيك»

أكد الخبراء، أن الشنط البلاستيكية، تسببت في الكثير من المشاكل الصحية، لعل أهمها العقم والقلب، ومؤخرًا قدرتها على نشر الكثير من انواع السرطانات.



لذا شدد الأطباء بضرورة استبدالها بالشنط المصنوعة من الأقمشة، أو البلاستيك غير القابل للتحلل، خاصة في أواني حفظ الطعام.