دراسة: الطلاق يصيب الأطفال بـ"السمنة"

كشفت دراسة جديدة، نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن أطفال الوالدين المطلقين هم أكثر عرضة لزيادة الوزن.



وقام العلماء بتتبع مؤشر كتلة الجسم لنحو 7500 طفل، قبل عيد ميلادهم الأول وحتى بلوغهم 11 عاما.



وأظهرت النتائج، أن متوسط كتلة الجسم للأطفال، الذين عاشوا مع أمهاتهم وآبائهم حتى نهاية الدراسة، هو 19 أي المعدل الطبيعي، حيث يتراوح مؤشر كتلة الجسم للشخص السليم بين 18.5 و24.9.



وقال الخبراء إن أطفال أولياء الأمور المنفصلين هم أكثر عرضة لتناول الطعام بشكل غير صحي، لأنه لا يوجد وقت لدى الآباء والأمهات لإعداد وجبات صحية لهم.



وجُمعت البيانات من دراسة Millennium Cohort، التي تتبع حياة بعض الأطفال المولودين بين عامي 2000 و2002.



وكشفت النتائج، أن نحو خمس الأطفال شهدوا انفصال أولياء أمورهم، مع انحراف مؤشر كتلة الجسم لديهم "بشكل كبير".



وأوضح الباحثون أن الوالدين المطلقين لديهما وقتا أقل لمراقبة جداول الأكل، وهما أكثر عرضة لتقديم الطعام الجاهز لأطفالهما أو الوجبات المصنعة.