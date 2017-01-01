أمراض القلب تصيب المصريين في عمر أصغر من الأوروبيين

كشف الدكتور حسام حسن، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط، أن أحدث الدراسات أوصت بتناول عقار الأسبرين للمرضى الذين لديهم مشاكل قلبية للوقاية من الجلطات، كذلك الأدوية الخافضة للكوليستيرول.



وشدد حسن على ضرورة عدم تناول المرضى الذين ليس لديهم مشكلات قلبية للأسبرين، أو تناوله بدون وصفة طبية وذلك لآثاره الجانبية على المعدة وقد تصل إلى التقرحات، وكذلك تسببه في بعض الحالات في حدوث نزيف، مشيرا إلى أن بعض الشركات تحاول إنتاجه حاليا بطريقة لا تؤذي المعدة.



وأضاف حسن، أن أمراض القلب تصيب المصريين فى عمر أصغر بـ 10 سنوات من عمر الإصابة بها فى الدول الأوروبية، حيث تحدث الإصابات في مصر عادة للأشخاص فى عمر الأربعينيات والخمسينات، أما في الدول الأوروبية فتحدث فى عمر الستينات.