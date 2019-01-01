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عالم

وزيرة الهجرة تتفقد معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:16 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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تفقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمرافقة الدكتورة نيفين جامع رئيس الجاهز وعدد من النواب وممثلي الكيانات المصرية في الخارج، وذلك في ختام فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

وتضم فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر 11 جلسة ستناقش عدة محاور في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي وردت إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة نظمت للكيانات، عرض للفيلم السينمائي البطولي "الممر"، وذلك في إطار تعميق الولاء والانتماء وربط المصريين بالخارج بتاريخهم ووطنهم الأم، حيث يمثل الفيلم جرعة وطنية تناولت مرحلة ما قبل حرب أكتوبر 1973، وما شهده المجتمع من معاناة وصمود حتى حول الهزيمة إلى نصر ساحق.

كما تنظم لهم وزارة الهجرة زيارتين أحدهم إلى قناة السويس، حتى يطلعوا كيف التفت المصريون على قلب رجل واحد لتوفير التمويل اللازم للمشروع في ملحمة مصرية تضرب أروع المثل في قدرة المصريين على التحدي والإنجاز، وعبقرية الموقع الفريد للقناة وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي بالاعتماد على مفهوم القيمة المضافة والتوزيع اللوجيستي بما يصب لصالح خدمة حركة التجارة العالمية، حتى أصبح جاذبًا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعًا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمي، والأخرى إلى مدينة الجلالة السياحية بمنطقة العين السخنة وما تحقق بها من إنجازات ومشروعات جعلتها مدينة عالمية على أرض مصرية وبأيد مصرية، في موقعًا جغرافيًا ممتازًا.
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