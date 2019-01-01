"فيتش" تخفض تصنيفها الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية سلبية

خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الجمعة تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (‭BB‬) إلى (‭BB-‬) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.



وقالت فيتش أيضا إن إقالة مراد جتينقايا من رئاسة البنك المركزي يثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا.