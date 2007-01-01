مفأجاة.. علاج سرطان الدم بـ"الكركم"

يعتبر مرض سرطان الدم من أكثر الأمراض خطورة على الإنسان، فقد توصل عدد من الأطباء، إلى علاج جديد، يمكن أن يساعد مرضي السرطان على وقف نمو الخلايا السرطانية، وذلك عن طريق عشبة الكركم.



ووفقًا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن دينك فيرجسون، وهى امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا، تخلت عن العلاجات الشاقة والعلاج الكيميائى، وتم استبدالها بالكركم، في علاجها من مرض سرطان الدم.



وأفادت التقارير بأن المرأة التى حاربت سرطان الدم لسنوات دون نجاح، أوقفت أخيرًا المرض مع الكركم.



ويقول الأطباء إنها الحالة الأولى التي تُشفى عن طريق الكركم، بالإضافة إلى إيقاف العلاجات الطبية التقليدية والكيماوية.



وتم تشخيص ديينيك فيرجسون، مع سرطان الدم في عام 2007، وخضعت لثلاث جولات من العلاج الكيميائى، فضلًا عن أربع عمليات لزرع الخلايا الجذعية.



وتسبب السرطان، الذي كان متوسط بقائه لأكثر من خمس سنوات، في زيادة آلام الظهر، وكانت تعانى من انتكاسة ثانية.



وقال الخبراء، إن بعض مرضى الورم النخاعي أخذوا المكملات الغذائية جنبًا إلى جنب مع العلاج التقليدي.