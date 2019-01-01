طبيب نفسي.. رخصة الجواز هي حل انتشار الطلاق

قالت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، إن الشعب المصري يحتاج الى التوعية بالصحة النفسية، أكثر من الجسدية.



وترى استشاري الطب النفسي، أن المشكلة الابرز التي تواجه المصريين، هي ارتفاع نسب الطلاق، الأمر الذي دفعها للمشاركة بـ«رخصة زواج».



وأوضحت عبد السلام، أن المشروع يتضمن عملية تأهيل للشباب المقبل على الزواج، من خلال جلسات دورية، بهدف الحد من المشاكل بين الطرفين.



«مفيش توعية نفسية في مصر».. أكدت أن السبب وراء عدم وجود توعية بالصحة النفسية، هو تصوير الطبيب النفسي بأنه «دكتور المجانين»، الامر الذي تسبب في نفور المصريين من زيارة الطبيب النفسي.



وأضافت عبد السلام، أن كل شخص عرضة للاصابة بالمرض النفسي، حيث يؤثر المرض النفسي بشكل أكثر على الجسم، مقارنة بالمرض الجسدي.