كينيا تبرر تكرار حالات المنشطات بزيادة أعداد الرياضيين

اعترض مسؤولو اللجنة الكينية لمكافحة المنشطات والاتحاد الكيني لألعاب القوى على تقرير لوحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى ذكر أن الدولة الواقعة شرق افريقيا تأتي في المركز الثالث بين أكثر الدول التي تشهد حالات غش في هذه الرياضة.



وقالت وحدة النزاهة بعد معاقبة 41 رياضيا من كينيا، المعروفة بتفوقها في سباقات المسافات الطويلة والمتوسطة، بسبب المنشطات إن البلد الافريقي يأتي في المرتبة الثالثة بعد روسيا (87 حالة إيقاف) والهند (42).



وقال جابتر روجوت الرئيس التنفيذي للجنة الكينية لمكافحة المنشطات لرويترز "رغم أن التقرير يؤكد أن هناك حاجة للقيام بعمل كبير قطعنا بالفعل شوطا كبيرا في الاختبارات والتوعية والمراقبة".



وأضاف "تملك كينيا الكثير من الرياضيين لذا فإن مقارنة الأرقام قد لا تعطي نسبة دقيقة لأن نسبة العينات الايجابية تكون أكبر من الآخرين".



وقال بارنابا كورير رئيس اللجنة التنفيذية بالاتحاد الكيني لألعاب القوى إن المنشطات "ظاهرة عالمية" وإن اكتشاف حالات ايجابية متكررة "دليل على الجهود المبذولة من الاتحاد الكيني واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات".



وتابع "بسبب التركيز الكبير على صفوة الرياضيين أصبحت كينيا في مركز متقدم بلائحة المنشطات لكن بنظرة عامة قياسا بعدد الرياضيين لا تعد النسبة سيئة".