إنتر ميلان يعلن ضم باريلا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع نيكولو باريلا من فريق كالياري على سبيل الإعارة لمدة عام مع إلتزامه بشراء اللاعب بنهاية فترة الإعارة.



ووقع باريلا 22 عاما على عقد مدته خمس سنوات مع إنتر ميلان بعد اجتيازه الفحص الطبي.



وبدأ باريلا مسيرته في صفوف كالياري، وأعير لفريق كومو، ورغم صغر سنه إلا أنه خاض 100 مباراة في الدوري الإيطالي.