الباز يرد على كرم جبر: "لو هيكل طلع من قبره الأهرام مش هتوزع نسخة زيادة"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أساليب وأدوات وفكر الإعلام بشكل عام تغير، منوها إلى أن البعض يرى أن أزمة الصحافة الورقية أزمة مضمون وهذا ليس صحيح على الإطلاق.

وأوضح في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، المذاع على فضائية ten، أنه لم يعد هناك ما يعرف بالانفراد في الصحافة الآن، خاصة وأن كل المؤسسات في الدولة لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر البيانات من خلالها.

واستكمل أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، قال في تصريح سابق، إن الصحف المصرية نسخة واحدة، في إشارة لتشابه المضامين، وهذا ليس صحيح على الإطلاق، وفيه استسهال في إصدار الحكم.

وتابع أنه لو عاد محمد حسنين هيكل من قبره مرة أخرى وتولى رئاسة تحرير الأهرام، فلن توزع الأهرام نسخة واحدة زيادة عما توزعه حاليا.

واستكمل أن طريق إنقاذ الصحافة الورقية معروف وواضح، ولا علاقة له بالمضمون، ويجب ترشيد أعداد العاملين في المؤسسات الصحفية وإعادة هيكلتها بشكل كامل.