الباز: يجب ترشيد أعداد العاملين في الصحف القومية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المؤسسات الصحفية القومية تخسر بشكل مستمر، منوها إلى أن رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية لا يمكن أن يكونوا صحفيين، ولكن رجال اقتصاد وتسويق، خاصة وأن الإعلام صناعة ويحتاج إلى مدخلات وموارد.

وأوضح في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، المذاع على فضائية ten، أنه يجب أن يكون هناك إصلاح إداري حقيقي في المؤسسات الصحفية القومية وإعادة هيكلة الموظفين والصحفيين العاملين بها، الذين يثقلون كاهل هذه المؤسسات.

وتابع أن الإصلاح في هذه المؤسسات يبدأ من إعادة ترشيد العاملين بها، خاصة وأن هناك أعداد كبيرة من العاملين بالصحافة لا علاقة لهم بالمهنة.