أنجولا تعتزم السماح بحصول شركة النفط الحكومية على 20% من حقول النفط

ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن أنجولا ستسمح لشركة النفط الحكومية "سونانجول" بالحصول على حصة نسبتها 20 بالمئة في كل الاكتشافات في المستقبل، حيث تحاول الحكومة تعويضها بعدما نزعت منها مهام الجهة المنظمة والمانحة لامتيازات حقول النفط بالبلاد.

ونقلت الوكالة عن وير البترول والمعادن الأنجولي ديامانتينو أزيفيدو قوله للصحفيين في العاصمة لواندا إن "سونانجول لها هذا الحق فى التفضيل"، مضيفا أن هذه "محاولة نقوم بها من أجل حماية شركتنا الوطنية للنفط".

واتخذت أنجولا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا، إجراءات لتعزيز قطاع النفط، بما في ذلك طرح مزادات للقطاعات النفطية ومحاولة تقليل الاعتماد على الواردات.

وفي إطار الإصلاحات، نقلت الحكومة مهمة منح الامتيازات لقطع فى مناطق الغاز والنفط من سونانجول إلى الوكالة الوطنية الجديدة للنفط والغاز والوقود الحيوي، وهي عملية يقول أزيفيدو إنها أوشكت على الاكتمال.

ووفقا لبلومبرج، تعد القاعدة الجديدة التي تسمح للشركة بالحصول على حصص في الاكتشافات النفطية من بين التغييرات التي أدخلتها أنجولا على قانون النفط.

وقال أزيفيدو إنه تم منح الشركة بعض القطاعات النفطية بعد "مناقشات مباشرة" مع حائزين غير محددين لهذه القطع دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأشار إلى أنه يجب مشاركة سونانجول بشكل نشط في كل قطاعات هذه الصناعة.وتريد الحكومة أن يكون للشركة "قوة رأسمالية" وأن بيع حصص في بعض مشروعاتها قد يكون وسيلة لجمع الأموال.

وذكر أزيفيدو أن العاملين وأفراد أخرين سيتم منحهم خيار شراء الأسهم.

وانتهت الوزارة من وضع قائمة تضم 72 وحدة أعمال أو مشروع مشترك ستتخلى عنها سونانجول.