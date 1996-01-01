الهولندية سيفان حسن تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق الميل للسيدات

حطمت الهولندية سيفان حسن الرقم القياسي العالمي لسباق الميل للسيدات الصامد منذ 23 عاما اليوم الجمعة بعد أن سجلت أربع دقائق و12.33 ثانية في لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم

الجمعة.

وكسرت العداءة الهولندية الرقم السابق البالغ أربع دقائق و12.56 ثانية والمسجل باسم الروسية سفيتلانتا ماستركوفا في زوريخ في 1996.

وبدا أن سيفان تفتقر إلى السرعة في بداية السباق الذي يقام نادرا لكنها أنهته بقوة لتسجل الرقم القياسي العالمي الجديد.