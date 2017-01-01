الدولار الأمريكي يواصل الهبوط لثالث يوم

تراجع الدولار الأمريكي لثالث جلسة على التوالي اليوم الجمعة بينما لا يزال يتعرض لضغوط من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في وقت لاحق هذا الشهر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.25 بالمئة إلى 96.811 وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الين اليابان والفرنك السويسري.

وأظهرت العملة الأمريكية أداء ضعيفا أيضا أمام اليورو الذي صعد 0.2 بالمئة إلى 1.1270 دولار.