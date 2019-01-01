ويستهام الإنجليزي يعلن عن مباراة ودية أمام هيرتا برلين الألماني

أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيخوض مباراة ودية أمام هيرتا برلين الألماني في 31 من يوليوالجاري.

وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، إن فريق المدرب التشيلي مانويل بلجريني سيغادر إلى النمسا في ختام معسكره استعدادًا للموسم الجديد، حيث سيواجه هيرتا برلين في ملعب فريق" اس سي ريتزنج".

وستكون مواجهة هيرتا برلين أحد التحضيرات الأخيرة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، حيث يسبقها دورة (كأس الدوري الإنجليزي في آسيا الودية)، التي تقام في الصين، ومباراة أخرى يحل فيها ضيفًا على فولهام يوم 27 من الشهر ذاته، كما أنها تسبق المباراة الختامية في استعدات الفريق في الثالث من أغسطس القادم أمام أتلتيك بلباو الإسباني في ملعب لندن الأولمبي.