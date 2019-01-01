الباز: أؤمن أن الإنسان مسيَّر تماما.. وأننا أوراق في يد القدر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه يؤمن تماما أن الإنسان مسيَّر تمامًا، وأننا جميعا أوراق في يد القدر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على قناة "TEN"، أنه لا يدعو إلى دين جديد، ولكنه يدعو إلى إعلاء قيم الإنسانية بالأفعال وليس بالكلام.

وتابع: "أنا مسلم هروح الجامع أو مروحش، وربنا اللي هيحاسب، وأيضًا المسيحي واليهودي، كل واحد حر، ويجمعنا في النهاية الإنسانية.. أنا ليا نفس حقوقك وعليا نفس واجباتك".

وأكد "الباز"، أن الهدف من برنامجه "باب الله" والذي قدمه في شهر رمضان على شاشة قناة "الغد"، هو ألا يستعلي أحد بما يعتقد أنه صحيح.

وواصل: "برنامج باب الله معجبش ناس كتير، لأن اتكلمت فيه عن حجات، محدش اتكلم عنها بهذا الوضوح، فتكلمنا عن الإلحاد من أرضية فكرة أن كل واحد حر، وأن الإلحاد خطر على الشخصية المصرية ومصر، مش الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية، وأننا مينفعش نتعامل مع الإلحاد من منطق ديني، لكن بخطاب عقلي مختلف".