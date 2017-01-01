مقتل 10 أشخاص في هجوم إرهابي على فندق بمدينة كيسمايو الصومالية

أعلن مسئول صومالي محلي مقتل 10 أشخاص على الأقل إثر هجوم إرهابي على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية بالبلاد.



وأوضحت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب استمرار إطلاق النار داخل الفندق بين المسلحين المتطرفين وقوات الأمن الصومالية.

ونقلت الشبكة عن مسئول صومالي محلي يُدعى "عبدي أحمد" قوله: إن من بين الضحايا صحفيين اثنين.

ومن جانبها، أعلنت حركة (الشباب) الصومالية المتشددة مسئوليتها عن الهجوم، كما قال المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة، عبد العزيز أبو مصعب، إن الاشتباكات في منطقة الفندق لا تزال جارية.