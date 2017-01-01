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عالم

المقاطعات الكندية تطالب برفع نسبة "المهاجرين الاقتصاديين"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:54 م
جريدة الدستور
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طلب رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم الكندية اليوم الجمعة من الحكومة الفيدرالية رفع نسبة "المهاجرين الاقتصاديين" إلى 65% على الأقل من إجمالي عدد المهاجرين إلى البلاد.
ووقع رؤساء حكومات المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة نصا مشتركا، في نهاية اليوم الأول من مؤتمر "مجلس الفيدرالية" في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا، دعوا فيه الحكومة الفيدرالية إلى تأمين معالجة "سريعة وفعالة" لطلبات الهجرة الاقتصادية.
وتبلغ حاليا نسبة المهاجرين الاقتصاديين إلى كندا 55% مقابل 45% للمهاجرين في إطار لم الشمل العائلي واللاجئين.
وشدد المجتمعون على أهمية العمال المتخصصين وأصحاب الأعمال في تلبية احتياجات سوق العمل الكندية".
وكانت نسبة المهاجرين الاقتصاديين 58% عام 2017.
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