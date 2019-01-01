الإيراني كريم أنصاري أول صفقات السيلية القطري للموسم الجديد

أعلن نادي السيلية القطري لكرة القدم، التعاقد مع اللاعب الإيراني الدولي كريم أنصاري لاعب فريق نوتينجهام فورست الإنجليزي، لمدة موسمين في أول صفقات الفريق في الموسم الجديد.

وحصل السيلية على خدمات أنصاري 29 عامًا، بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين، وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على توصيات مدرب الفريق التونسي سامي الطرابلسي.

وكانت إدارة السيلية قررت تغيير جميع المحترفين باستثناء الثنائي الجزائري نذير بلحاج،والتونسي بلال السعيداني الذي سيتم قيده كمحترف عربي وفقًا للوائح الجديدة،فيما تم الاستغناء عن خدمات الثلاثي المحترف المغربي رشيد تيبركانين والبرازيلي راموس والسوري فهد اليوسف، على أن يتم التعاقد مع لاعبين جدد بدلًا منهم.