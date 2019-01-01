الباز: 80% من العاملين في الصحافة والإعلام لا يصلحوا للمهنة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر لا توجد فيها أزمة صحافة لأن الصحافة منتعشة، ولكن فيها أزمة صحافة ورقية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على قناة "TEN"، أن التواصل الاجتماعي جزء من الإعلام المصري، مشيرا إلى أن هناك شخصيات يتابعها على "فيسبوك" و"تويتر" أكثر من 5 آلاف شخص، ورأي هؤلاء يتابعه آلاف.

وأكد "الباز"، أن كل الجرائد في مصر لا يزيد حجم توزيعها عن 300 ألف نسخة، لأن المنظومة منهارة، متابعا: "أكشاك الصحافة اللي بيتعرض عليها الصحافة مش موجودة، وأكبر الموزعين في وسط البلد بالقاهرة، عندما تزورهم تجد مجموعة روايات هابطة، وألعاب أطفال".

وشدد على أن 80% من العاملين في الإعلام لا يصلحوا للمهنة، مضيفا: "مين لجنة القيد اللي بتختار أعضاء النقابة؟، إزاي ميكونش شيوخ المهنة في لجنة القيد مثل عادل حمودة صلاح منتصر؟، المسألة في النقابة أصبحت بالتمرير، لأن أعضاء لجنة القيد بحاجة لأصوات الناخبين".