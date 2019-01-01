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اقتصاد

343 دولارًا.. سعر طن "الخردة" اليوم

السبت 13/يوليه/2019 - 02:16 ص
سعر الخردة
سعر الخردة
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سجل سعر خردة الحديد، اليوم السبت، 343 دولارًا للطن في الأسواق العالمية الحرة، حيث تدخل الخردة في الصناعات المعدينة التي تعمل عليها بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بوزارة قطاع الأعمال العام.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.
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