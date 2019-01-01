15 قتيلًا و13 مصابًا في فيضانات اجتاحت نيبال

قُتل 15 شخصا وأُصيب 13 آخرون في انهيارات أرضية وفيضانات في نيبال، جراء هطول أمطار موسمية على مناطق واسعة من البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية في نيبال، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، إن 6 أشخاص في عداد المفقودين.

وبثت قنوات تليفزيونية لقطات للشرطة وهى تقوم بإجلاء سكان بزوارق مطاطية عن منازل أغرقتها الفيضانات في العاصمة كاتماندو بعد أن غطت المياه الطرق.