ليون الفرنسي يدعم صفوفه بحارس مرمى ومدافع

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الجمعة، تدعيم صفوفه بصفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النادي الفرنسي مع الحارس الروماني سيبيريان تاتاروشانو، قادما من نانت، بعقد مدته ثلاثة مواسم حتى صيف 2022.

وقال جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون - في مؤتمر صحفي لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام - "تاتاروشانو صفقة مهمة، الآن نمتلك حارسين دوليين، وهو يتمتع بخبرات كبيرة بفضل خوضه أكثر من 500 مباراة".

كما كشف نادي ليون عن تعاقده مع المدافع الدنماركي يواخيم أندرسون لاعب سامبدوريا الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وأشاد جونينيو بيرنامبوكانو المدير الرياضي لنادي أولمبيك ليون بصفقة أندرسون، موضحا أنه سيكون إضافة قوية لخط الدفاع لتميزه باللعب في أكثر من مركز.