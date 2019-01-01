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مصر

محمد الباز: الأزهر الشريف مؤهل لتجديد الخطاب الديني بشرط

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:36 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن عدد مؤلفاته بلغ 54 كتابا، منوها إلى أنه يمكن تصنيف هذه الكتب تحت 15 عنوانا رئيسيا.

وأوضح خلال حواره ببرنامج المساء مع قصواء، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية ten، أنه يعتبر نفسه كاتب "بيني" أي يدمج في كتابته بين الدين والسياسة، وبين الدين والثقافة، والدين والتاريخ، مشيرا إلى أنه مهتم بالدين على المستوى الاجتماعي ومدى تأثيره على الأشخاص في هذه الناحية.

وتابع أن الرهان على نزع الدين من الشخصية المصرية خاسر، منوها إلى أن العلمانيين الذين يبالغون في الهجوم على تدين المصريين يخسرون تماما في النهاية.

وواصل أن تجديد الخطاب الديني في مصر، هو أمر سهل للغاية ولكن بشرط أن يتجاوب مع نمط تدين المصريين، مشيرا إلى أن الأزهر مؤهل لأن يقود مسألة تجديد الخطاب الديني، بشرط أن يكون لديه مداخل اجتماعية للدين، وليست نصية فقط.

وذكر أن تجديد الخطاب الديني حاليا تحول إلى أكبر عملية نصب، خاصة وأنه لم توضع له أسس حقيقية يمكن اتباعها، ويتم الاكتفاء بمجموعة كتب وخطب يتم إلقائها.

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