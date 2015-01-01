الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

مجلس النواب الأمريكي يقرّ تعديلا يمنع ترامب من ضرب إيران دون إذن الكونجرس

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:31 م
جريدة الدستور
طباعة
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، تعديلا قانونيا يهدف الى منع الرئيس دونالد ترامب من شن حرب ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس أولا.

ووفقا لما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها الإلكتروني، فقد مرّر مجلس النواب التعديل بعدما انضم أكثر من 20 نائبا جمهوريا إلى النواب الديمقراطيين المؤيدين لتضمين التعديل في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الخاص بالمجلس.

وقالت الصحيفة إن تحرك النواب الأخير من شأنه تأجيج مواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان سيتم تضمين التعديل الجديد الخاص بتقييد سلطة الرئيس في ضرب إيران، والذي يستثني حالات الدفاع عن النفس، في مشروع القانون النهائي الذي يتم التفاوض عليه بين الغرفتين التشريعيتين، لا سيما مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.
وأشارت إلى أن قيادات الحزب الجمهوري في المجلسين يقولون إن اللغة التي يحملها التعديل سترسل "رسالة سيئة" إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة منقسمة، الأمر الذي يعقّد قدرة الرئيس على إدارة التوترات المتصاعدة مع الإيرانيين.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الإدارة الأمريكية، العام الماضي، من الاتفاق النووي الموقع في 2015، بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، والذي يضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني لمنعها من صنع سلاح نووي، وذلك في مقابل رفع العقوبات المرتبطة بنشاطها النووي.
وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في محاولة لإجبارها على تعديل الاتفاق الذي تراه واشنطن غير كاف لضمان ألا تطور إيران سلاح نووي كما لا يقيد برنامجها الصاروخي.
وكثّفت إدارة ترامب ضغوطها الاقتصادية والعسكرية على الإيرانيين خلال الأشهر الأخيرة، في ظل فشل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق في حماية طهران من أثر العقوبات، وهو ما دفع الإيرانيين، هذا الشهر، إلى إعلان اعتزامهم عدم التقيد ببعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، ومن بينها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5%.
وألمح مسئولون أمريكيون مرارا إلى عدم استبعاد الحل العسكري في التعامل مع طهران، وأعلن ترامب، الشهر الماضي، أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن قرار بشن ضربة عسكرية على إيران، بعدما أسقطت الأخيرة طائرة أمريكية موجّهة قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.
ولفتت واشنطن بوست إلى أن التعديل الأخير الخاص بإيران من جانب المشرعين الأمريكيين هو واحد من تدابير مهمة متعددة صوّت المشرّعون، هذا الأسبوع، على تضمينها في أول مشروع قانون لتفويض الدفاع الوطني السنوي يمرّره الديمقراطيون عبر المجلس النواب منذ سيطرتهم على أغلبية مقاعده هذا العام، والتي كان من بينها إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب التي يشنها التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة مرتفعة.. والنتيجة غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

منذ أقل من نصف ساعة

"الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية الاقتصادية لـ«إخوان رزق»

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

ستوديو

"الأرصاد" توضح لماذا تقترب درجات الحرارة في مصر من طقس الخليج

توفيق عكاشة: احتمال كبير ينهي الله الأرض بحكم مصر

"الأرصاد" تكشف أسباب تعرض مصر لموجات حارة (فيديو)

الزائدي: تركيا تمر بأزمة داخلية وانهيار سياسي واقتصادى كبير

ads

رياضة

خاص.. هاني شاكر يتوسط لحل أزمة كهربا

الهولندية سيفان حسن تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق الميل للسيدات

ويستهام الإنجليزي يعلن عن مباراة ودية أمام هيرتا برلين الألماني

الإيراني كريم أنصاري أول صفقات السيلية القطري للموسم الجديد

الرئيس نيوز

مطلوبون في مصر.. التفاصيل الكاملة لسقوط خلية الإخوان بالكويت

نشرة «الرئيس نيوز»| تحريك الحد الأقصى للأجور.. وشرط السيسي لإنشاء وزارة السعادة

الأمين العام لحزب الله: خفضنا عدد قواتنا في سوريا

غدا.. 50 طبيبا يغادرون إلى لندن للتدريب على نظام التأمين الصحى الجديد

منوعات

رحّالة بحريني يصل إلى روسيا على متن دراجة نارية بعد قطع 15 ألف كلم

بلجيكي يجلس على مرحاض 5 أيام أملاً في تسجيل رقم قياسي

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة تحصل على أموال ضخمة من المستثمرين

اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

كشكول

"الحرية" و"بولاق أساسي".. ثالث جولات التداوي لتعليم الوادي الجديد

ننشر أسماء الطلاب اللائقين بنين بتربية رياضية بني سويف

التعليم: إعلان نتيجة تظلم61 ألف طالب بالأول الثانوي.. غدا

قرار جديد في "إعلام القاهرة" بشأن اختبارات القدرات

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
المزيد
ads

الثقافة

معرض "إبداعات امرأة عربية" غدًا بقاعة لمسات للفنون

بعد نجاح موسمها الأول.. "بحر الهوى" على مسرح جمصة منتصف يوليو

إبراهيم عبدالمجيد ينعي شهدي نجيب سرور

"الناشرين المصريين" يعقد ورشة حول التسويق الإلكتروني

صفحتنا ع الفيس بوك