ختام فعاليات مؤتمر "جراحات قاع الجمجمة والوجه والفكين" بطب طنطا

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر جراحات قاع الجمجمة وجراحة الوجه والفكين، والذي نظمه قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب طنطا، والذي عقد على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب.

وقال الدكتور محمد ناصر الشيخ رئيس القسم ورئيس المؤتمر إن المؤتمر شمل التخصصات ذات الصلة من جراحي الأنف والأذن وجراحي التجميل وجراحي الوجه والفكين وجراحي المخ والأعصاب، مضيفًا أن هذا المؤتمر جاء من منطلق الإيمان الشديد لقسم الأنف والأذن بالدور الرائد للجامعة في نقل الخبرات لشباب الأطباء.

وأشار الدكتور حسام الشريف منسق المؤتمر إلى أن المؤتمر ناقش على مدار يومين الجديد في جراحات قاع الجمجمة باستخدام المنظار وكذلك جراحات الوجه والفكين، في حين أوضح الدكتور كمال عبيد بأن المؤتمر شهد مشاركة متميزة لعدد كبير من أساتذة الأنف والاذن وأساتذة جراحة الوجه والفكين بالجامعات المصرية ذوى الخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلًا عن مشاركة المشرف العام على المستشفيات الجامعية الدكتور حسن التطاوى ومديرو المستشفيات ورؤساء الأقسام العلمية بكلية الطب، ولفيف كبير من اساتذة الطب والهيئة المعاونة.