فيدرر يطيح بنادال من نصف نهائي "ويمبلدون" ويتأهل لنهائي البطولة

نجح نجم التنس السويسري روجيه فيدرر في الإطاحة بغريمه التقليدي الإسباني رافاييل نادال من بطولة ويمبلدون، بالتغلب عليه بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة "ويمبلدون"، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

وحقق فيدرر، المصنف الثاني في البطولة، الانتصار على حساب نادال، المصنف الثالث، بعدما حسم المباراة لصالحه بعد خوض أربع مجموعات جاءت تفاصيلها 7-6 و1-6 و6-3 و6-4، ليضرب فيدرر بهذا الفوز موعدا في غاية الصعوبة بنهائي البطولة أمام منافسه الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم.

وعقب انتهاء المباراة، قال النجم السويسري "حقا كانت مواجهة كبيرة وعصيبة أمام خصم عنيد، مشيرا إلى أن مواجهاته أمام رافا نادال دائما ما تتسم بالإثارة والندية فهو لاعب لا يستسلم أبدا ويلعب بطريقة لا تصدق".. "لقد استمتعت كثيرا بهذا اللقاء".