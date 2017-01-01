مينجاريلي: الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل "حوار الغاز" بين أوكرانيا وروسيا

قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا هوجز مينجاريلي إن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية على استعداد لتسهيل إقامة حوار بين أوكرانيا والاتحاد الروسي حول قضايا واردات الغاز.

وأدلى مينجاريلي ببيان مماثل في عرض لنتائج دراسة وجهات نظر وخطط الأحزاب الأوكرانية، والتي من المرجح أن تدخل البرلمان، بشأن تعاون أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية الشراكة والإصلاحات التي يدعمها التحالف - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف "سيكون من المهم أن يعمل منظم طاقة مستقل في أوكرانيا، كما نعلم، أصبح تفكيك نفتوغاز حاجة ملحة، إذا أرادت أوكرانيا أن تكون دولة مستقلة في مجال الطاقة فنحن وكذلك المفوضية الأوروبية مستعدون لتسهيل إقامة العلاقات بين أوكرانيا وروسيا في هذا المجال حتى تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في استيراد الغاز، ومع ذلك فإن الجانب الأوكراني لم يستوف بعد جميع المتطلبات اللازمة لرفع هذه العلاقات إلى مستوى العمل المناسب".